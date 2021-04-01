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На Донбасі за добу шість обстрілів, один військовий отримав поранення
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01 квітня 2021, 18:26 2

На Донбасі за добу шість обстрілів, один військовий отримав поранення

01 квітня 2021, 18:26 2
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Фото: із відкритих джерел
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1 квітня, протягом поточної доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Шуми противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надають медичну допомогу. Стан пораненого задовільний.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

За добу сапери розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

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