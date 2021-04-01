На Донбассе за сутки шесть обстрелов, один военный получил ранение

Враг снова нарастил интенсивность обстрелов позиций Вооруженных Сил

Враг снова нарастил интенсивность обстрелов позиций Вооруженных Сил

Фото: из открытых источников

1 апреля, в течении текущих суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 боевики обстреливали позиции ВСУ с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказывают медицинскую помощь. Состояние раненого удовлетворительное.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

За сутки саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.