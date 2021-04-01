Україна у ТКГ хоче домогтися "великоднього перемир'я" на Донбасі

Таке перемир'я буде тимчасовим

Таке перемир'я буде тимчасовим

Фото з відкритих джерел

Як повідомив в ефірі "Україна 24" глава української делегації Леонід Кравчук, наша держава зацікавлена в постійному режимі "тиші", пише RegioNews.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання піднімемо. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому треба думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.

"Я (на ТКГ, - ред.) кажу, щоб ми ухвалили рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук допустив атаку РФ з півдня через загострення ситуації з водою в Криму.