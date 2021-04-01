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01 квітня 2021, 12:22 4

Україна у ТКГ хоче домогтися "великоднього перемир'я" на Донбасі

01 квітня 2021, 12:22 4
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Таке перемир'я буде тимчасовим
Таке перемир'я буде тимчасовим
Фото з відкритих джерел
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Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі.

Як повідомив в ефірі "Україна 24" глава української делегації Леонід Кравчук, наша держава зацікавлена в постійному режимі "тиші", пише RegioNews.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання піднімемо. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому треба думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.

"Я (на ТКГ, - ред.) кажу, щоб ми ухвалили рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук допустив атаку РФ з півдня через загострення ситуації з водою в Криму.

Донбас Україна війна ТКГ Леонід Кравчук

 
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