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На Донбасі спостерігається "тиша”, бойовики збили безпілотник ОБСЄ
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31 березня 2021, 19:05 4

На Донбасі спостерігається "тиша”, бойовики збили безпілотник ОБСЄ

31 березня 2021, 19:05 4
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Фото: із відкритих джерел
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31 березня протягом доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Там заявили, що окупаційні війська продовжують застосовувати стрілецьку зброю, щоб перешкоджати роботі безпілотних апаратів місії ОБСЄ.

Перебуваючи на непідконтрольний Урядові території, північніше Луганська, біля населеного пункту Весела гора, представники СММ здійснювали огляд території за допомогою БПЛА малого радіусу дії. Спостерігачі Місії почули 20 пострілів зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА, після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося”, - йдеться в повідомленні.

У Збройних Силах додали, що перешкоджання роботі моніторингових місій ОБСЄ з боку російських найманців набуло систематичного характеру.

Також окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 6 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій.

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