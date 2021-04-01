Під Офісом президента активісти створили "кімнату жахів"

Демонстранти виступають проти російських колаборантів і вважають, що "прихвосні Путіна - це не смішно"

Демонстранти виступають проти російських колаборантів і вважають, що "прихвосні Путіна - це не смішно"

Фото: PavlovskyNews

"Нацкорпус" провів акцію під стінами Офісу президента, присвячену як першому квітня, так і російським колаборантам, які "привели смерть і війну" в Україну. "П'ята колона - це не жарти", - свідчить напис на банері демонстрантів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Так, за словами голови київського осередку "Нацкорпуса" Сергія Тамаріна, у "кімнаті жахів", яку спорудили на Банковій, не буде смішно, не дивлячись на 1 квітня. Кімнати створили з марлі, куди нанесли червону фарбу, що символізує кров українських патріотів.

Наголошується, що там також розвішані фото Шарія, Медведчука, його дружини Марченко, Киви та Рабіновича.

"Нацкорпус" закликав судити російських колаборантів, які, за словами Тамаріна, привели смерть і війну в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.