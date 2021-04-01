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01 квітня 2021, 16:14 7

У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію приватних армій – депутатка

01 квітня 2021, 16:14 7
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Але ймовірність його ухвалення невисока
Але ймовірність його ухвалення невисока
Фото: politeka.net
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На поточному скликанні Верховної Ради зареєстровано законопроєкт, який має легалізувати діяльність приватних військових компаній.

Про це сказала заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

У плані законопроєктних робіт на поточне скликання Верховної Ради такий законопроєкт є, він зареєстрований. Але чи готове до цього суспільство? Та й реалізація цієї ідеї теж під великим питанням, - сказала вона.

Водночас Безугла зазначила, що ще більше виникає сумнівів з легалізацією ПВК, якщо згадати, що парламент виявився не готовий підтримати законопроєкт, який регулює оборот короткоствольної зброї та пропонує більш ліберальні підходи до використання її населенням.

Тож, думаю, найближчим часом закон про ПВК ми не ухвалимо, - зазначила депутатка.

Як повідомлялося 24 березня, СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка - через нібито створення ПВК та торгівлю з Росією. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Верховна Рада депутат законопроєкт ПВК легалізація

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