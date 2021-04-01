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01 апреля 2021, 18:07 261

Рада угрожает Одессе проверками из-за игнорирования "красной" зоны

01 апреля 2021, 18:07 261
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По мнению парламентариев, городская власть манипулирует статистикой заболеваемости
По мнению парламентариев, городская власть манипулирует статистикой заболеваемости
Фото: из открытых источников
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В Одессе местные власти не выполняют ограничения "красной зоны" карантина и манипулируют статистикой заболеваемости для Министерства здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время видеоконференции комитета Рады по вопросам здоровья нации, Одесская область не выполнила задание Кабмина по перепрофилированию коек для пациентов с COVID-19.

Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, было обеспечено лишь 2741", - сказал Ляшко.

Он добавил, что статистика, которая официально передавалась в Министерство здравоохранения о количестве коек, занятых больными COVID-19 и подключенных к кислороду, не совпадает с информацией, поступавшей от пациентов и общественных организаций.

Нардеп Алексей Леонов добавил, что несмотря на попадание города в "красную" зону эпидемической опасности, в Одессе работают заведения общественного питания.

По итогам заседания комитет решил обратиться в Кабинет Министров с просьбой организовать срочную проверку соблюдения карантина в Одесской области и принять меры в случае выявления нарушений.

Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.

Одесса проверки Верховная Рада нарушение красная зона

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