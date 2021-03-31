Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою
Він пробуде під вартою до 21 травня
Він пробуде під вартою до 21 травня
Апеляційний суд Києва залишив без зміни рішення суду першої інстанції про арешт обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юрія Антоненка.
Відповідне рішення прийнято на засіданні в середу, 31 березня, передає RegioNews.
Столичний апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Антоненко на рішення Шевченківського районного суду від 23 березня про продовження обвинуваченому терміну дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Суд залишив Юрія Антоненка під вартою до 21 травня.
Як повідомлялося, 23 березня в справі Шеремета суд продовжив арешт Антоненко ще на два місяці. Суд тривав більше ніж 5 годин.
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