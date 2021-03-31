Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Він пробуде під вартою до 21 травня

Він пробуде під вартою до 21 травня

Фото: з відкритих джерел

Апеляційний суд Києва залишив без зміни рішення суду першої інстанції про арешт обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юрія Антоненка.

Відповідне рішення прийнято на засіданні в середу, 31 березня, передає RegioNews.

Столичний апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Антоненко на рішення Шевченківського районного суду від 23 березня про продовження обвинуваченому терміну дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Суд залишив Юрія Антоненка під вартою до 21 травня.

Як повідомлялося, 23 березня в справі Шеремета суд продовжив арешт Антоненко ще на два місяці. Суд тривав більше ніж 5 годин.