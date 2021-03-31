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31 березня 2021, 14:09 10

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

31 березня 2021, 14:09 10
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Він пробуде під вартою до 21 травня
Він пробуде під вартою до 21 травня
Фото: з відкритих джерел
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Апеляційний суд Києва залишив без зміни рішення суду першої інстанції про арешт обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юрія Антоненка.

Відповідне рішення прийнято на засіданні в середу, 31 березня, передає RegioNews.

Столичний апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Антоненко на рішення Шевченківського районного суду від 23 березня про продовження обвинуваченому терміну дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Суд залишив Юрія Антоненка під вартою до 21 травня.

Як повідомлялося, 23 березня в справі Шеремета суд продовжив арешт Антоненко ще на два місяці. Суд тривав більше ніж 5 годин.

суд Павло Шеремет адвокат в'язниця Справа Шеремета

 
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