Суд відправив під арешт ще двох учасників акції під ОП

Основними доказами у справі є протокол допиту свідка-правоохоронця та відео з акції

Основними доказами у справі є протокол допиту свідка-правоохоронця та відео з акції

Печерський суд міста Києва відправив під домашній арешт двох учасників акції на підтримку Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під стінами Офісу президента та закінчилась "вандалізмом". Зокрема, учасників акції Давида Гаджимурадова та Артема Лісовця підозрюють у тому, що вони підпалили табличку "Президент України".

Як передає RegioNews, про це пише hromadske.

Зазначається, що активісти прийшли на акцію із заготовленими предметами для нанесення тілесних ушкоджень, а саме: балонами, та підпалили табличку "Президент України".

Своєю чергою, прокурор клопотав перед судом про цілодобовий домашній арешт і зазначав, що підозрювані мають ризики втечі, переховування, тиску на свідків.

Адвокати називали ці закиди необґрунтованими та просили суд не задовольняти таке клопотання. Захисники підозрюваних також зазначили, що свідками в справі є поліцейські, а основними доказами – протокол допису свідка-правоохоронця і відео з місця акції.

Затримані активісти заявляють, що не вчиняли інкримінованих їм дій та не підпалювали табличку.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.