Дело массовой стрельбы в Броварах передали на рассмотрение суда

15 участников стрельбы во главе с "криминальным авторитетом" предстанут перед судом

15 участников стрельбы во главе с "криминальным авторитетом" предстанут перед судом

Фото: Нацполиция

Работники прокуратуры передали в суд обвинительный акт против 15 участников банды, которая принимала участие в стрельбе в городе Бровары Киевской области в мае 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что в мае 2020 года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к ранее судимому за совершение жестоких насильственных преступлений "криминальному авторитету".

Они хотели, чтобы последний за денежное вознаграждение решил вопрос устранения в любой способ конкуренции в осуществлении перевозок по маршруту город Бровары - метро Лесная города Киев.

Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками с Винничины", - говорится в сообщении.

В этом деле 15 человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, 29 мая в г. Бровары произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.