Сайт КСУ відновив роботу
Він не працював п'ять днів
Він не працював п'ять днів
Сайт Конституційного суду України, який перестав працювати наприкінці березня, відновив роботу, але не повністю.
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.
Також у суді попросили "поставитися до цього з розумінням".
"Звертаємо увагу на те, що на даний час тривають роботи, спрямовані на відновлення повноцінного функціонування офіційного вебсайту Конституційного Суду України. У звʼязку з цим деякі дані окремих рубрик можуть не відображатися", — зазначили у суді.
Чому сайт КСУ не працював 5 днів, так і не повідомляється.
Нагадаємо, що після звільнення Тупицького Зеленським сайт КСУ перестав працювати. Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду 27 березня.
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