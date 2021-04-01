Сайт КСУ відновив роботу

Він не працював п'ять днів

Він не працював п'ять днів

Фото з відкритих джерел

Сайт Конституційного суду України, який перестав працювати наприкінці березня, відновив роботу, але не повністю.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Також у суді попросили "поставитися до цього з розумінням".

"Звертаємо увагу на те, що на даний час тривають роботи, спрямовані на відновлення повноцінного функціонування офіційного вебсайту Конституційного Суду України. У звʼязку з цим деякі дані окремих рубрик можуть не відображатися", — зазначили у суді.

Чому сайт КСУ не працював 5 днів, так і не повідомляється.

Нагадаємо, що після звільнення Тупицького Зеленським сайт КСУ перестав працювати. Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду 27 березня.