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01 апреля 2021, 16:20 4

Скандальную Нелю Штепу снова посадили на ночной домашний арест

01 апреля 2021, 16:20 4
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Такое решение суд принял уже второй раз в течении года
Такое решение суд принял уже второй раз в течении года
Фото: из открытых источников
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Бывшей городской голове Славянска Неле Штепе, которую обвиняют в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность Украины, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Сегодня, 1 апреля ходатайство стороны обвинения рассмотрел Орджоникидзевский районный суд Харькова.

По словам адвоката обвиняемой Александра Шадрина, решением суда Неля Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00 и носить электронный браслет до 29 мая.

Очередное заседание по этому делу назначено на 8 апреля, на нем планируют допросить свидетелей.

Напомним, ранее прокурор попросил продлить меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, у нее истекает срок ночного домашнего ареста.

9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

суд сепаратизм Неля Штепа Славянск домашний арест

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