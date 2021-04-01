Скандальную Нелю Штепу снова посадили на ночной домашний арест

Такое решение суд принял уже второй раз в течении года

Такое решение суд принял уже второй раз в течении года

Фото: из открытых источников

Бывшей городской голове Славянска Неле Штепе, которую обвиняют в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность Украины, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews. Сегодня, 1 апреля ходатайство стороны обвинения рассмотрел Орджоникидзевский районный суд Харькова. По словам адвоката обвиняемой Александра Шадрина, решением суда Неля Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00 и носить электронный браслет до 29 мая. Очередное заседание по этому делу назначено на 8 апреля, на нем планируют допросить свидетелей. Напомним, ранее прокурор попросил продлить меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, у нее истекает срок ночного домашнего ареста. 9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

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