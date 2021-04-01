В СБУ объяснили, почему ОИК № 87 окружили спецназовцы

За последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников

За последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников

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Здание окружной избирательной комиссии № 87 в Надворной Ивано-Франковской области окружили спецназовцы в связи с проведением мероприятий для "недопущения попыток дестабилизации ситуации, нарушения общественного спокойствия и совершения правонарушений в ходе промежуточных выборов в Верховную Раду".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает RegioNews.

В течение последних суток в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах ОВО №87. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство", - заявили в СБУ.

Там говорят, что такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов в округе №87. Именно поэтому СБУ приняла решение вместе с органами Нацполиции взять под охрану объекты округа №87.

Как сообщает движение "Честно", спецназовцы зашли в помещение около 6 утра и вывели всех, кто не имеет отношения к избирательному процессу. Остались только члены УИК, членов ОИК на месте не было.

Напоминаем, заседание по закону непрерывное, но члены ОИК его прервали. Около 11:00 мы зафиксировали, что помещение ОИК окружили спецназовцы. Кроме этого, здание окружили авто. Члены ОИК пришли в 11:30 и начали работу", - сообщают наблюдатели.

Напомним, утром 1 апреля вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье.