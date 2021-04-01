14:50  01 апреля
В Украине завершилась нынешняя кампания декларирования
14:49  01 апреля
В Киеве могут продолжить жесткий карантин и после 16 апреля, - КГГА
08:11  01 апреля
Российские наемники совершили ряд провокаций на Донбассе
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2021, 14:33 172

В СБУ объяснили, почему ОИК № 87 окружили спецназовцы

01 апреля 2021, 14:33 172
Читайте також українською мовою
За последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников
За последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Здание окружной избирательной комиссии № 87 в Надворной Ивано-Франковской области окружили спецназовцы в связи с проведением мероприятий для "недопущения попыток дестабилизации ситуации, нарушения общественного спокойствия и совершения правонарушений в ходе промежуточных выборов в Верховную Раду".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает RegioNews.

В течение последних суток в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах ОВО №87. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство", - заявили в СБУ.

Там говорят, что такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов в округе №87. Именно поэтому СБУ приняла решение вместе с органами Нацполиции взять под охрану объекты округа №87.

Как сообщает движение "Честно", спецназовцы зашли в помещение около 6 утра и вывели всех, кто не имеет отношения к избирательному процессу. Остались только члены УИК, членов ОИК на месте не было.

Напоминаем, заседание по закону непрерывное, но члены ОИК его прервали. Около 11:00 мы зафиксировали, что помещение ОИК окружили спецназовцы. Кроме этого, здание окружили авто. Члены ОИК пришли в 11:30 и начали работу", - сообщают наблюдатели.

Напомним, утром 1 апреля вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье.

выборы СБУ Ивано-Франковск Прикарпатье ОИК спецназ силовики

Вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье
01 апреля 2021, 12:01
Нелегальный экспорт древесины: СБУ разоблачила схему на миллионы
01 апреля 2021, 11:36
Гордон считает, что наибольшие шансы стать мэром Харькова у Добкина
01 апреля 2021, 11:05
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все публикации »
Виталий Бала
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua