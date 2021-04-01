Нелегальний експорт деревини: СБУ викрила схему на мільйони

Правоохоронці провели 14 обшуків за адресами нелегальних виробництв і вирубок

Правоохоронці провели 14 обшуків за адресами нелегальних виробництв і вирубок

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему експорту деревини, незаконно зрубаної в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Упродовж 2020-2021 років організатори вивезли за кордон карпатську смереку на майже 15 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оборудку організували підприємці з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Щомісячно комерсанти відправляли на експорт 8-10 вантажівок з пиломатеріалами", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 14 обшуків за адресами нелегальних виробництв і вирубок на території Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Вилучено пиломатеріали із супровідною підробленою документацією, фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, які доводять проведення оборудки.

Триває розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Луганській області на місцях пожеж "чорні лісоруби” почали вирубку дерев.