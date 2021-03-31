10 годинників і сім автомобілів: Дубінський подав декларацію про доходи

У січні 2020 року він придбав автіку вартістю понад мільйон гривень

У січні 2020 року він придбав автіку вартістю понад мільйон гривень

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили із фракції “Слуга народу” через санкції США, у своїй декларації за 2020 рік вказав 374 тис. грн зарплати від виконання обов’язків нардепа і 627 тис. грн роялті від каналу "1+1".

Декларація Дубінського оприлюднена на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Крім того, від вкладу в банку він отримав 125 тис. грн відсотків. Народний депутат володіє квартирою в Києві площею 149 м2, гаражем площею 77,2 м2 та дев'ятьма земельними ділянками, загальна площа яких складає 7,99 тис. кв м.

У декларації він вказав два дачних будинки у Київській області та нежитлове приміщення площею 22 м2. Олександр Дубінський володіє 5 паркомісцями у столиці.

У нього вказана колекція із 10 люксових годинників та три одиниці мисливської зброї. Олександр Дубінський задекларував сім автомобілів, два з яких коштують понад мільйон гривень.

Депутат зберігає 100 тис. євро та понад 281 тис. дол. готівкою, ще понад 100 тис. грн та 105 тис. дол. – на рахунках в банку.

У січні 2020 року Дубінський придбав автомобіль вартістю 1,15 млн грн., ймовірно це Cadillac Escalade.

Нагадаємо, раніше Дубінський звинуватив Офіс президента в спробі втручання в справи США.