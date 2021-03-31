"Слуги народа" искали крота и "зарезали" Николая Тищенко

Имя депутата, который сливает информацию из партийных чатов, "слуги" обещают объявить на ближайшей фракции

Имя депутата, который сливает информацию из партийных чатов, "слуги" обещают объявить на ближайшей фракции

Фото: из открытых источников

Сегодня, 31 марта в Telegram-канале "Темный рыцарь" появилась информация, что народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко ранили в Ивано-Франковской области. Впоследствии СМИ сообщили, что это была проверка и поиск того, "кто сливает информацию в Telegram-каналы".

Об этом сообщает журналист Соня Кошкина, издание Старна.UA, передает RegioNews.

Так, сегодня, в 17:03 в Telegram-канале "Темный рыцарь" появилось сообщение:

"Сообщение в нашем официальном чате: Коллеги, поступила информация, что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь".

Позже выяснилось, что это фейк и Тищенко никто не резал. Причём якобы запустил фейк в чат собственноручно Арахамия, чтоб выяснить кто сливает информацию "Темному рыцарю", - пишет издание Страна.UA.

Журналисты отмечают, что если это действительно так, то замысел Давида Арахамии непонятный, ведь эту информацию мог слить кто угодно из десятков людей, которые это сообщение прочитали.

По словам Сони Кошкиной, Давид Арахамия специально написал данное сообщение, чтобы проверить, кто именно из депутатов сливает информацию упомянутому Telegram-каналу.

Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались об авторстве, вычисляли-вычисляли и здесь решили "поймать на живца". В буквальном смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя "героя" Давид озвучит на ближайшей фракции ", - написала журналист.

Напомним, Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа".

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