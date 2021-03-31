15:28  31 марта
В частных клиниках Ивано-Франковска появилась вакцина Pfizer - Марцинкив
15:01  31 марта
Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Полтавской и Львовской ОГА
19:05  31 марта
На Донбассе наблюдается "тишина", боевики сбили беспилотник ОБСЕ
UA | RU
UA | RU
31 марта 2021, 18:19 218

"Слуги народа" искали крота и "зарезали" Николая Тищенко

31 марта 2021, 18:19 218
Читайте також українською мовою
Имя депутата, который сливает информацию из партийных чатов, "слуги" обещают объявить на ближайшей фракции
Имя депутата, который сливает информацию из партийных чатов, "слуги" обещают объявить на ближайшей фракции
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 31 марта в Telegram-канале "Темный рыцарь" появилась информация, что народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко ранили в Ивано-Франковской области. Впоследствии СМИ сообщили, что это была проверка и поиск того, "кто сливает информацию в Telegram-каналы".

Об этом сообщает журналист Соня Кошкина, издание Старна.UA, передает RegioNews.

Так, сегодня, в 17:03 в Telegram-канале "Темный рыцарь" появилось сообщение:

"Сообщение в нашем официальном чате: Коллеги, поступила информация, что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь".

Позже выяснилось, что это фейк и Тищенко никто не резал. Причём якобы запустил фейк в чат собственноручно Арахамия, чтоб выяснить кто сливает информацию "Темному рыцарю", - пишет издание Страна.UA.

Журналисты отмечают, что если это действительно так, то замысел Давида Арахамии непонятный, ведь эту информацию мог слить кто угодно из десятков людей, которые это сообщение прочитали.

По словам Сони Кошкиной, Давид Арахамия специально написал данное сообщение, чтобы проверить, кто именно из депутатов сливает информацию упомянутому Telegram-каналу.

Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались об авторстве, вычисляли-вычисляли и здесь решили "поймать на живца". В буквальном смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя "героя" Давид озвучит на ближайшей фракции ", - написала журналист.

Напомним, Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа".

Читайте также: Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы.

Давид Арахамия Слуга народа СМИ Александр Дубинский Николай Тищенко Конфуз

10 часов и семь автомобилей: Дубинский подал декларацию о доходах
31 марта 2021, 17:31
В ОИК №87 на Ивано-Франковщине блокируется подсчет голосов
31 марта 2021, 12:51
На Прикарпатье исчез глава комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией
31 марта 2021, 08:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова
Все публикации »
Виталий Бала
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua