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На Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією
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31 березня 2021, 08:41 24

На Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією

31 березня 2021, 08:41 24
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Комісія порахувала тільки 67% голосів виборців
Комісія порахувала тільки 67% голосів виборців
Фото: з відкритих джерел
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Народні депутати "Слуги народу" вирушили на Івано-Франківщину з'ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87 окрузі. Так, робота по підрахунку голосів була зупинена, оскільки голова комісії зник, а новий голова не відновлює підрахунок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву політсили.

"Слуга Народу" вбачає в цьому можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами. Саме тому народні депутати повинні захистити право громадян на вільний вибір своїх представників у Верховній Раді України, що гарантовано українцям Конституцією та законами України. А також повернути ситуацію у правове поле", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільничних виборчих комісій.

Також у партії заявляють, що спостерігачі фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про "мінування" виборчої комісії.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.

вибори Івано-Франківськ Слуга народа порушення голосування Кандидат

 
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