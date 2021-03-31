На Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією

Комісія порахувала тільки 67% голосів виборців

Комісія порахувала тільки 67% голосів виборців

Фото: з відкритих джерел

Народні депутати "Слуги народу" вирушили на Івано-Франківщину з'ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87 окрузі. Так, робота по підрахунку голосів була зупинена, оскільки голова комісії зник, а новий голова не відновлює підрахунок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву політсили.

"Слуга Народу" вбачає в цьому можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами. Саме тому народні депутати повинні захистити право громадян на вільний вибір своїх представників у Верховній Раді України, що гарантовано українцям Конституцією та законами України. А також повернути ситуацію у правове поле", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільничних виборчих комісій.

Також у партії заявляють, що спостерігачі фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про "мінування" виборчої комісії.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.