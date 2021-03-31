Терехов обдурив. Харківський коксохім буде диміти ще 7 років
Державна екологічна інспекція в Харківській області дала дозвіл харківському "Коксовому заводу "Новомет" на здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу строком на 7 років.
Про це повідомив "Суспільному" один з лідерів ініціативної групи проти роботи коксового заводу Олександр Константинов, продемонструвавши відповідний документ.
Хоча тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов обіцяв припинити діяльність підприємства, яке ігнорує вимоги законодавства і продовжує робити шкідливі викиди в атмосферу.
Така обіцянка Терехова прозвучала під час зустрічі в.о. мера з ініціативною групою харків'ян, присвяченій ситуації навколо коксового заводу "Новомет" (колишній "Коксохім") 23 лютого в Харківській міськраді. Це не перша обіцянка Терехова домогтися закриття "Коксохіму". Про це він заявляв ще в жовтні 2020 року.
Терехов також обіцяв на сесії міськради прийняти депутатське звернення до Президента, Верховної Ради та Генеральної прокуратури з відповідними вимогами.
Це не вкладається в голові: вони труять харків'ян, обманюють і ігнорують, не платять за землю. Ситуація просто кричуща", - обурювався Ігор Терехов.
Раніше повідомлялося, що Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало.
Також ми писали, що харків'яни обурені тим, що Терехов їх обдурив з тарифами.