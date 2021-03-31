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31 березня 2021, 16:40 47

Терехов обдурив. Харківський коксохім буде диміти ще 7 років

31 березня 2021, 16:40 47
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Хоча на сесії міськради він обіцяв прийняти депутатське звернення до президента, Верховної Ради та Генеральної прокуратури з відповідними вимогами
Хоча на сесії міськради він обіцяв прийняти депутатське звернення до президента, Верховної Ради та Генеральної прокуратури з відповідними вимогами
Фото: із відкритих джерел
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Державна екологічна інспекція в Харківській області дала дозвіл харківському "Коксовому заводу "Новомет" на здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу строком на 7 років.

Про це повідомив "Суспільному" один з лідерів ініціативної групи проти роботи коксового заводу Олександр Константинов, продемонструвавши відповідний документ.

Хоча тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов обіцяв припинити діяльність підприємства, яке ігнорує вимоги законодавства і продовжує робити шкідливі викиди в атмосферу.

Така обіцянка Терехова прозвучала під час зустрічі в.о. мера з ініціативною групою харків'ян, присвяченій ситуації навколо коксового заводу "Новомет" (колишній "Коксохім") 23 лютого в Харківській міськраді. Це не перша обіцянка Терехова домогтися закриття "Коксохіму". Про це він заявляв ще в жовтні 2020 року.

Терехов також обіцяв на сесії міськради прийняти депутатське звернення до Президента, Верховної Ради та Генеральної прокуратури з відповідними вимогами.

Це не вкладається в голові: вони труять харків'ян, обманюють і ігнорують, не платять за землю. Ситуація просто кричуща", - обурювався Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося, що Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало.

Також ми писали, що харків'яни обурені тим, що Терехов їх обдурив з тарифами.

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