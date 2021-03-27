"Брехня завжди брехня". Харків'яни обурені, що Терехов їх обманув з тарифами

Люди обурені астрономічними платіжками, які отримали у березні

Люди обурені астрономічними платіжками, які отримали у березні

Харків'янам приходять в березні платіжки з астрономічними цифрами за опалення, незважаючи на розтиражовану в. о. мера Харкова обіцянку, що тарифи підніматися не будуть.

Про це в "Фейсбуці" написала завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови НТУ "ХПІ" Олена Горошко , продемонструвавши платіжку, яка прийшла їй, де від неї вимагають оплатити 9400 грн.

У березні прийшла платіжка на 9400. Так, брехня завжди є брехня, а маніпуляцією суспільною свідомістю це називають в академічному дискурсі та інше. Це я з приводу платіжок від г. Терехова і плакатиків, які кілька місяців були обтикані по всьому Харкову... Десь так", - прокоментувала ситуацію Горошко.

Нагадаємо, в січні 2021 року в. о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що до кінця опалювального сезону в Харкові вартість опалення і гарячої води піднімати не будуть . І навіть розмістив по всьому місту зовнішню рекламу з цією обіцянкою від свого обличчя.

Проте вже в лютому харків'яни отримали платіжки з підвищеними тарифами .

Після скандалу в соцмережах і запитів журналістів, мерія пояснила, що ціна послуги підвищилася через технічну помилку. Після цього міськрада провела перерахунок платежів за опалення і гарячу воду в лютому 2021 року.

Однак у березні вартість послуг знову підвищилася, але в цей раз комунальники вже відмовляються робити перерахунок , пояснюючи це тим, що перерахунок обіцяли робити тільки за січень. Харків'яни обурені і впевнені, що Терехов їх просто обдурив .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу .