"Брехня завжди брехня". Харків'яни обурені, що Терехов їх обманув з тарифами
Харків'янам приходять в березні платіжки з астрономічними цифрами за опалення, незважаючи на розтиражовану в. о. мера Харкова обіцянку, що тарифи підніматися не будуть.
Про це в "Фейсбуці" написала завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови НТУ "ХПІ" Олена Горошко, продемонструвавши платіжку, яка прийшла їй, де від неї вимагають оплатити 9400 грн.
У березні прийшла платіжка на 9400. Так, брехня завжди є брехня, а маніпуляцією суспільною свідомістю це називають в академічному дискурсі та інше. Це я з приводу платіжок від г. Терехова і плакатиків, які кілька місяців були обтикані по всьому Харкову... Десь так", - прокоментувала ситуацію Горошко.
Нагадаємо, в січні 2021 року в. о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що до кінця опалювального сезону в Харкові вартість опалення і гарячої води піднімати не будуть. І навіть розмістив по всьому місту зовнішню рекламу з цією обіцянкою від свого обличчя.
Проте вже в лютому харків'яни отримали платіжки з підвищеними тарифами.
Після скандалу в соцмережах і запитів журналістів, мерія пояснила, що ціна послуги підвищилася через технічну помилку. Після цього міськрада провела перерахунок платежів за опалення і гарячу воду в лютому 2021 року.
Однак у березні вартість послуг знову підвищилася, але в цей раз комунальники вже відмовляються робити перерахунок, пояснюючи це тим, що перерахунок обіцяли робити тільки за січень. Харків'яни обурені і впевнені, що Терехов їх просто обдурив.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.
Крім того, як писали ЗМІ, Терехов в цьому році планує витратити на вольєри для мавп бюджетних коштів більше в 35 разів, ніж на допомогу ветеранам.