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30 березня 2021, 11:40 1207

Ситуація у Харкові з COVID-19 загрозлива, МОЗ перевірить роботу Терехова

30 березня 2021, 11:40 1207
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У Міністерстві охорони здоров'я перестали вірити в статистику, яку надає Харків щодо показників готовності до боротьби з COVID-19, внаслідок чого у Харків відправлять перевірку з Національної служби здоров'я України. Відповідне розпорядження підписав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Звіт з Харкова очікують до 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на розпорядження міністра на офіційному сайті МОЗ, яке є в розпорядженні редакції.

Перевірка повинна буде безпосередньо в Харкові встановити кількість ліжок, фактично виділених для госпіталізації хворих коронавірусом; кількість ліжок, фактично забезпечених подачею кисню (централізовано і кисневими концентраторами); кількість зайнятих ліжок без кисню; кількість зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню (централізовано і кисневими концентраторами).

Крім цього, в Києві проаналізують на відповідність дійсності дані, які лікарні Харкова направляють в інформаційно-аналітичну систему MedData. Після цього пройде звірка реальної ситуації та тієї інформації, яка подається медустановами.

Нагадаємо, раніше харківські медики неодноразово заявляли про переповненість лікарень. З середини березня пацієнтів з COVID-19 відправляли в Чугуїв, Балаклею та інші райцентри. При цьому в офіційній статистиці на сайті МОЗ було зазначено, що на Харківщині завантаженість ліжок з киснем становить 42-45% від загальної кількості.

За минулу добу в Харківській області зафіксовано 762 нових випадки зараження COVID-19. Померло в області від COVID-19 за минулу добу 19 людей.

Раніше ми писали, що Терехов бреше, що контролює ситуацію з COVID-19. Локдаун неминучий.

Також нагадаємо, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Після цього в міськраді Харкова звернулися в прокуратуру через гуляння на Масляну, влаштованих Тереховим.

Також лікарі Харкова відзначають, що в. о. мера Харкова Ігор Терехов не знає профілів лікарень міста.

ушпиталення міністр перевірки МОЗ Харків лікарні Ігор Терехов

 
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