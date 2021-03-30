Ситуація у Харкові з COVID-19 загрозлива, МОЗ перевірить роботу Терехова

Харківська область повторила антирекорд: за минулу добу від COVID-19 померли 19 осіб

Харківська область повторила антирекорд: за минулу добу від COVID-19 померли 19 осіб

У Міністерстві охорони здоров'я перестали вірити в статистику, яку надає Харків щодо показників готовності до боротьби з COVID-19, внаслідок чого у Харків відправлять перевірку з Національної служби здоров'я України. Відповідне розпорядження підписав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Звіт з Харкова очікують до 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на розпорядження міністра на офіційному сайті МОЗ, яке є в розпорядженні редакції.

Перевірка повинна буде безпосередньо в Харкові встановити кількість ліжок, фактично виділених для госпіталізації хворих коронавірусом; кількість ліжок, фактично забезпечених подачею кисню (централізовано і кисневими концентраторами); кількість зайнятих ліжок без кисню; кількість зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню (централізовано і кисневими концентраторами).

Крім цього, в Києві проаналізують на відповідність дійсності дані, які лікарні Харкова направляють в інформаційно-аналітичну систему MedData. Після цього пройде звірка реальної ситуації та тієї інформації, яка подається медустановами.

Нагадаємо, раніше харківські медики неодноразово заявляли про переповненість лікарень. З середини березня пацієнтів з COVID-19 відправляли в Чугуїв, Балаклею та інші райцентри. При цьому в офіційній статистиці на сайті МОЗ було зазначено, що на Харківщині завантаженість ліжок з киснем становить 42-45% від загальної кількості.

За минулу добу в Харківській області зафіксовано 762 нових випадки зараження COVID-19. Померло в області від COVID-19 за минулу добу 19 людей.

Раніше ми писали, що Терехов бреше, що контролює ситуацію з COVID-19 . Локдаун неминучий.

Також нагадаємо, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Після цього в міськраді Харкова звернулися в прокуратуру через гуляння на Масляну, влаштованих Тереховим.