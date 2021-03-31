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31 марта 2021, 16:40 44

Терехов обманул. Харьковский коксохим будет дымить еще 7 лет

31 марта 2021, 16:40 44
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Хотя на сессии горсовета он обещал принять депутатское обращение к президенту, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре с соответствующими требованиями
Хотя на сессии горсовета он обещал принять депутатское обращение к президенту, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре с соответствующими требованиями
Фото: из открытых источников
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Государственная экологическая инспекция в Харьковской области дала разрешение харьковскому "Коксовому заводу "Новомет" на осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сроком на 7 лет.

Об этом сообщил "Суспільному" один из лидеров инициативной группы против работы коксового завода Александр Константинов, продемонстрировав соответствующий документ.

Хотя временный мэр Харькова Игорь Терехов обещал прекратить деятельность предприятия, которое игнорирует требования законодательства и продолжает делать вредные выбросы в атмосферу.

Такое обещание Терехова прозвучало во время встречи и.о. мэра с инициативной группой харьковчан, посвященной ситуации вокруг коксового завода "Новомет" (бывший "Коксохим") 23 февраля в Харьковском горсовете. Это не первое обещание Терехова добиться закрытия "Коксохима". Об этом он заявлял в еще октябре 2020 года.

Терехов также обещал на сессии горсовета принять депутатское обращения к Президенту, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре с соответствующими требованиями.

Это не укладывается в голове: они травят харьковчан, обманывают и игнорируют всех, не платят за землю. Ситуация просто вопиющая", - возмущался Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что Терехов обманул харьковчан: отопление в Харькове подорожало.

Также мы писали, что харьковчане возмущены тем, что Терехов их обманул с тарифами.

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