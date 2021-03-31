Кабмін не збирається "виселяти" міністерства у регіони - Немчінов

Міністр пояснив, що мав на увазі

Міністр пояснив, що мав на увазі

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У рамках деконцентрації органів виконавчої влади у регіонах будуть створювати нові відомства, а не переносити туди органи, які вже є у Києві.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Немчінов після неоднозначного сприйняття громадськістю ідеї "переселення міністерств у регіони" вирішив викласти її м'якше.

Можемо говорити про те, що, наприклад, новостворені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені із самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з впровадженням їх на державну службу, ефективного урядування, - сказав Немчінов.

За його словами, аби розпочати це, треба, щоб Верховна Рада ухвалила напрацьований урядом законопроєкт про зміни до закону про Кабінет Міністрів.

Ми готові будемо перейти до конкретної дорожньої карти після внесення змін до закону про Кабінет Міністрів. Це урядовий законопроєкт, який найближчим часом після розгляду уряду буде направлений у Верховну Раду. Ми передбачаємо можливість ухвалювати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки у місті Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію, - додав міністр.

Урядовець зазначив, що такі ініціативи втілюються у життя у рамках виконання пункту "Ефективне урядування" програми діяльності Кабінету Міністрів, а також у межах передвиборчої програми Володимира Зеленського, яка є одним із основних документів разом із програмою політичної партії "Слуга народу" для програми діяльності КМУ.

У той же час, видання KLYMENKO TIME наголошує на недоліках цієї ідеї.

Наприклад, є ризики порушення комунікації між органами державної влади. Припустимо, київському чиновнику з одного міністерства необхідно терміново потрапити в інше міністерство - а воно знаходиться десь в Одесі чи Харкові. Для таких випадків повинна бути налагоджена хороша цифрова комунікація, а це вимагає часу і грошей, - відзначають у виданні.

Також видання додає, що існує ймовірність, що утримання державних органів влади "повісять” на і так небагаті місцеві бюджети.

Як повідомлялося, Зеленський хоче перенести з Києва в регіони органи державної влади. Він вважає, що це дозволить стимулювати економічний розвиток регіонів.