Кабмін погодив кандидатури заступників голів Полтавської та Львівської ОДА
Засідання уряду відбулося сьогодні, 31 березня
Засідання уряду відбулося сьогодні, 31 березня
Кабінет Міністрів України погодив кандидатури заступників очільників Львівської та Полтавської обласних державних адміністрацій (ОДА).
Про це в Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді і нардеп від "Слуги народу” Василь Мокан, передає RegioNews.
На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за погодження призначення Кулепіна Олександра Сергійовича - заступником голови Львівської ОДА", - розповів він.
Також Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Панченка Ігоря Ігоровича на посаду заступника голови Полтавської обласної адміністрації.
Нагадаємо, раніше у Полтаві депутати обрали секретаря міськради та заступників мера.
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