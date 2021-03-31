Кабмін погодив кандидатури заступників голів Полтавської та Львівської ОДА

Засідання уряду відбулося сьогодні, 31 березня

Засідання уряду відбулося сьогодні, 31 березня

Фото: із відкритих джерел

Про це в Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді і нардеп від "Слуги народу” Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за погодження призначення Кулепіна Олександра Сергійовича - заступником голови Львівської ОДА", - розповів він.

Також Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Панченка Ігоря Ігоровича на посаду заступника голови Полтавської обласної адміністрації.

Нагадаємо, раніше у Полтаві депутати обрали секретаря міськради та заступників мера.