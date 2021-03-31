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Кабмін погодив кандидатури заступників голів Полтавської та Львівської ОДА
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31 березня 2021, 15:01 566

Кабмін погодив кандидатури заступників голів Полтавської та Львівської ОДА

31 березня 2021, 15:01 566
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Засідання уряду відбулося сьогодні, 31 березня
Засідання уряду відбулося сьогодні, 31 березня
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України погодив кандидатури заступників очільників Львівської та Полтавської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Про це в Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді і нардеп від "Слуги народу” Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за погодження призначення Кулепіна Олександра Сергійовича - заступником голови Львівської ОДА", - розповів він.

Також Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Панченка Ігоря Ігоровича на посаду заступника голови Полтавської обласної адміністрації.

Нагадаємо, раніше у Полтаві депутати обрали секретаря міськради та заступників мера.

Кабмін призначення кадри заступник засідання ОДА

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