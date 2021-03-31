Кабмин не собирается "выселять" министерства в регионы - Немчинов

Министр пояснил, что имел в виду

Министр пояснил, что имел в виду

Фото из открытых источников

В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже есть в Киеве.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Немчинов после неоднозначного восприятия общественностью идеи "переселения министерств в регионы" решил изложить ее мягче.

Можем говорить о том, что, например, вновь созданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с внедрением их на государственную службу, эффективного управления, - сказал Немчинов.

По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла разработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров.

Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предусматриваем возможность принимать решения о размещении центральных органов исполнительной власти не только в городе Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение, - добавил министр.

Чиновник отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта "Эффективное управление" программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии "Слуга народа" для программы деятельности КМУ.

В то же время, издание KLYMENKO TIME отмечает недостатки этой идеи.

Например, есть риски нарушения коммуникации между органами государственной власти. Допустим, киевскому чиновнику из одного министерства необходимо срочно попасть в другое министерство, а оно находится где-то в Одессе или Харькове. Для таких случаев должна быть налажена хорошая цифровая коммуникация, а это требует времени и денег, - отмечают в издании.

Также издание добавляет, что существует вероятность, что содержание государственных органов власти "повесят” на и так небогатые местные бюджеты.

Как сообщалось, Зеленский хочет перенести из Киева в регионы органы государственной власти. Он считает, что это позволит стимулировать экономическое развитие регионов.