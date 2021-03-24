Кабмін погодив кандидатуру заступника голови Херсонської ОДА

Це було одне з кадрових рішень на сьогоднішньому засіданні уряду

Це було одне з кадрових рішень на сьогоднішньому засіданні уряду

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив народний депутат, постійний представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Урядовці проголосували за… погодження призначення Науменка Едуарда Анатолійовича заступником голови Херсонської ОДА, - написав Мокан.

Зараз Едуард Науменко – директор підприємства "Місцеві дороги Херсонщини". Раніше працював головним фахівцем відділу якості, технічного контролю, нових технологій та експлуатаційного утримання Департаменту будівництва та інфраструктури Херсонської ОДА. Був главою тендерного комітету цього департаменту. Науменко також є давнім другом і кумом голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

Як повідомляє місцеве видання "Міст" Науменко приїхав у Херсон з Павлограда. Як і Сергій Козир, працював у компанії ДТЕК. У Херсонській ОДА групу Козиря позаочі називають "шахтарями".

Як повідомлялося, 1 березня Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА. Головою Херсонської облдержадміністрації призначений Сергій Козир.

Раніше повідомлялося, що попередній очільник Херсонської ОДА призначив кума свого заступника відповідати за місцеві дороги.