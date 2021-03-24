16:15  24 березня
Мер Дніпра Борис Філатов публічно отримав щеплення від COVID-19
13:29  24 березня
Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу" - пресслужба
18:44  24 березня
Доба в ООС: бойовики знову застосовували заборонене озброєння
UA | RU
UA | RU
24 березня 2021, 16:03 36

Кабмін погодив кандидатуру заступника голови Херсонської ОДА

24 березня 2021, 16:03 36
Читайте также на русском языке
Це було одне з кадрових рішень на сьогоднішньому засіданні уряду
Це було одне з кадрових рішень на сьогоднішньому засіданні уряду
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Погоджено призначення Науменка Едуарда Анатолійовича заступником голови Херсонської ОДА.

Про це повідомив народний депутат, постійний представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Урядовці проголосували за… погодження призначення Науменка Едуарда Анатолійовича заступником голови Херсонської ОДА, - написав Мокан.

Зараз Едуард Науменко – директор підприємства "Місцеві дороги Херсонщини". Раніше працював головним фахівцем відділу якості, технічного контролю, нових технологій та експлуатаційного утримання Департаменту будівництва та інфраструктури Херсонської ОДА. Був главою тендерного комітету цього департаменту. Науменко також є давнім другом і кумом голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

Як повідомляє місцеве видання "Міст" Науменко приїхав у Херсон з Павлограда. Як і Сергій Козир, працював у компанії ДТЕК. У Херсонській ОДА групу Козиря позаочі називають "шахтарями".

Як повідомлялося, 1 березня Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА. Головою Херсонської облдержадміністрації призначений Сергій Козир.

Раніше повідомлялося, що попередній очільник Херсонської ОДА призначив кума свого заступника відповідати за місцеві дороги.

кадри Херсонська ОДА Кабмін заступник засідання

Кабмін затвердив компенсації ФОПам через карантин
24 березня 2021, 14:50
Кабмін заборонив перебувати на вулиці без маски у "червоних” зонах
23 березня 2021, 15:37
Кабмін звільнив держсекретаря Мінмолодьспорту Перевезенцева: у чому причина
23 березня 2021, 14:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram