Міністр Абрамовський задекларував майже 730 тис. грн доходів у 2020 році

Абрамовський отримав 291,8 тис. гривень зарплати на посаді заступника міністра енергетики і 296,2 тис. гривень – на посаді міністра

Абрамовський отримав 291,8 тис. гривень зарплати на посаді заступника міністра енергетики і 296,2 тис. гривень – на посаді міністра

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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський отримав 729,1 тис. грн доходів у 2020 році.

Про це свідчать дані декларації Абрамовського, оприлюдненої в реєстрі, пише RegioNews.

Зокрема, Абрамовський отримав 291,8 тис. гривень зарплати на посаді заступника міністра енергетики і 296,2 тис. гривень – на посаді міністра. Також він вказав отримання доходу у розмірі 141,1 тис. гривень в якості процентів. Дружина Абрамовського Світлана Юрченко отримала минулого року 4 725 грн процентів, інші доходи вона не вказала.

Урядовець вказав у декларації 798,5 тис. євро, 208,9 тис. дол. та 33,8 тис. грн, розміщених на рахунках у банках, а також 3,206 млн гривень в якості тимчасової фінансової допомоги юридичній особі - ТОВ "Кам'янка-Солар". Також Абрамовський вказав 4 млн грн позичених коштів. Його дружина має 275 тис. дол. та 35,7 тис. євро готівкою, 226,2 тис. доларів, майже 2 тис. євро та 2,15 тис. грн на банківських рахунках.

Міністр є власником 2 квартир у Києві площею 321,5 кв. м та 71,8 кв. м. Також міністр є співвласником земельної ділянки у Житомирській області площею 2 500 кв. м. Юрченко володіє двома паркомісцями у Києві площею 21,1 та 21,2 кв. м.

У декларації внесені автомобіль Mersedes Benz 2010 року випуску, який належить Абрамовському, та автомобіль Land Rover 2013 року випуску, який належить його дружині.

Абрамовський задекларував патент на винахід, отриманий у 2010 році.

Дружина урядовця володіє акціями ПрАТ "Київгідромонтаж". Також вона має корпоративні права у компаніях "Корнел Україна" (37%), "Трескон" (100%), "Інтоні" (100%), "Інконі" (100%), "Кам’янка-Солар" (50%) та "Республіканський центр будівельних експертиз" (50%). Абрамовський має корпоративні права на 25% від статутного капіталу компанії "Український морський альянс".

Нагадаємо, раніше Аваков задекларував три квартири, майже 700 тисяч зарплати й жодного авто.