ЦВК замінила голову ОВК №87 та трьох членів комісії

Зазначені члени комісії не з’явилися на засідання

Зазначені члени комісії не з’явилися на засідання

Фото Нацполіції Івано-Франківської області

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ОПОРУ.

За інформацією ОВК, відбулась заміна голови виборчої комісії Руслана Кашнікова на Олексія Остроухова (суб’єкт подання – партія "Голос", фракція якої зареєстрована у ВР), а також Василя Білоуса на Олександра Єгорова (ВО "Свобода"), Дениса Жилюка на Євгенія Павлусенка ("Голос") та Івана Федіва на Сергія Калугіна ("Слуга народу"), - йдеться в повідомленні.

Зазначені члени комісії не з’явились на продовження засідання окружної виборчої комісії 30 березня о 12 годині. Крім них, не прийшли ще 5 членів ОВК.

Як повідомлялося щодо виборів на Івано-Франківщині, бюлетені із 14 дільниць перерахують. Частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування.