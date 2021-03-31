08:59  31 марта
В Украине впервые от коронавируса умерло более 400 человек за сутки
08:41  31 марта
На Прикарпатье исчез глава комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией
08:11  31 марта
Боевики игнорируют режим "тишины" на Донбассе: зафиксировано 8 нарушений за сутки
UA | RU
UA | RU
31 марта 2021, 14:18 6

ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня

31 марта 2021, 14:18 6
Читайте також українською мовою
Предыдущий председатель ОИК возглавлял ее сутки
Предыдущий председатель ОИК возглавлял ее сутки
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия заменила председателя окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №87 (Ивано-Франковская область), который является представителем партии "Голос".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Рассмотрев соответствующее представление Политической Партии "ГОЛОС” о замене членов ОИК, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО № 87 (Ивано-Франковская область), образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 5 февраля 2021 года № 45, - говорится в сообщении.

Указанным решением ЦИК заменила главу этой окружной избирательной комиссии и одного из ее членов.

На основании представленных документов ЦИК досрочно прекратила полномочия члена ОИК Алексея Остроухова от "Голоса" и включила в ее состав и назначила председателем Андрея Лозинского.

Кроме того, ЦИК прекратила полномочия члена ОИК Евгения Павлусенка и включила в состав избиркома Виктора Децика.

Как сообщалось, вчера ЦИК заменила голову ОИК №87 и трех членов комиссии. Указанные члены комиссии не явились на заседание.

Тем временем в ОИК №87 на Ивано-Франковщине блокируется подсчет голосов. Под зданием ОИК толпа, внутри – неизвестные.

выборы Прикарпатье ЦИК ОИК Голос

Кошулинский заявляет о массовых нарушения на округе №87 и требует перевыборов
31 марта 2021, 11:44
Лицо с двойным гражданством не может быть нардепом – Стефанчук об Аксенове
31 марта 2021, 11:12
На Прикарпатье исчез глава комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией
31 марта 2021, 08:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua