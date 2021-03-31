ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня
Центральная избирательная комиссия заменила председателя окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №87 (Ивано-Франковская область), который является представителем партии "Голос".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦИК.
Рассмотрев соответствующее представление Политической Партии "ГОЛОС” о замене членов ОИК, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО № 87 (Ивано-Франковская область), образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 5 февраля 2021 года № 45, - говорится в сообщении.
Указанным решением ЦИК заменила главу этой окружной избирательной комиссии и одного из ее членов.
На основании представленных документов ЦИК досрочно прекратила полномочия члена ОИК Алексея Остроухова от "Голоса" и включила в ее состав и назначила председателем Андрея Лозинского.
Кроме того, ЦИК прекратила полномочия члена ОИК Евгения Павлусенка и включила в состав избиркома Виктора Децика.
Как сообщалось, вчера ЦИК заменила голову ОИК №87 и трех членов комиссии. Указанные члены комиссии не явились на заседание.
Тем временем в ОИК №87 на Ивано-Франковщине блокируется подсчет голосов. Под зданием ОИК толпа, внутри – неизвестные.