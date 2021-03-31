ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня

Предыдущий председатель ОИК возглавлял ее сутки

Предыдущий председатель ОИК возглавлял ее сутки

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Рассмотрев соответствующее представление Политической Партии "ГОЛОС” о замене членов ОИК, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО № 87 (Ивано-Франковская область), образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 5 февраля 2021 года № 45, - говорится в сообщении.

Указанным решением ЦИК заменила главу этой окружной избирательной комиссии и одного из ее членов.

На основании представленных документов ЦИК досрочно прекратила полномочия члена ОИК Алексея Остроухова от "Голоса" и включила в ее состав и назначила председателем Андрея Лозинского.

Кроме того, ЦИК прекратила полномочия члена ОИК Евгения Павлусенка и включила в состав избиркома Виктора Децика.

Как сообщалось, вчера ЦИК заменила голову ОИК №87 и трех членов комиссии. Указанные члены комиссии не явились на заседание.

Тем временем в ОИК №87 на Ивано-Франковщине блокируется подсчет голосов. Под зданием ОИК толпа, внутри – неизвестные.