На Прикарпатті "мінували" окружний виборчком: там рахують голоси на довиборах у Раду

Інцидент стався вночі

Інцидент стався вночі

Фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківській області у місті Надвірний повідомили про мінування окружного виборчкому. Інцидент стався близько 2 години ночі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт руху "Чесно".

Після надходження повідомлення про нібито мінування членів дільничних виборчих комісій вивели на вулицю. При цьому члени ОВК ще протягом півгодини продовжували приймати протоколи від членів виборчкомів, які перебували на той момент у залі засідання. Усього в приміщенні знаходилися більше ніж 200 людей, в тому числі один з кандидатів Олександр Шевченко.

Близько 02:30 ОВК оголосила перерву і тимчасово припинила свою роботу. Через годину на засідання ОВК пустили журналістів. Правоохоронці вибухонебезпечних предметів на місці не виявили.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.