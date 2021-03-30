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30 березня 2021, 13:58 400

Вибори на Івано-Франківщині: бюлетені із 14 дільниць перерахують

30 березня 2021, 13:58 400
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Частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування
Частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування
Фото: Суспільне
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Окружна виборча комісія округу №87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів. Крім того, частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування.

За попередньої інформацією, 81 виборча комісія здала протоколи, 14 відправили на повторний підрахунок... Зокрема, на деяких пакетах було відсутнє прізвище члена ДВК, а був лише підпис, на деяких був відсутній напис "виборчі бюлетені”, - йдеться в повідомленні.

Також ОПОРА нагадала, що вночі надійшло повідомлення про замінування ОВК, яке не підтвердилось.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Прикарпатті "мінували" окружний виборчком: там рахують голоси на довиборах у Раду.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.

вибори голосування бюлетень результат Івано-Франківська область ОВК

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