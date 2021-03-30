Вибори на Івано-Франківщині: бюлетені із 14 дільниць перерахують

Частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування

Частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування

Фото: Суспільне

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів. Крім того, частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування.

За попередньої інформацією, 81 виборча комісія здала протоколи, 14 відправили на повторний підрахунок... Зокрема, на деяких пакетах було відсутнє прізвище члена ДВК, а був лише підпис, на деяких був відсутній напис "виборчі бюлетені”, - йдеться в повідомленні.

Також ОПОРА нагадала, що вночі надійшло повідомлення про замінування ОВК, яке не підтвердилось.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Прикарпатті "мінували" окружний виборчком: там рахують голоси на довиборах у Раду.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.