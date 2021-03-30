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30 березня 2021, 15:32 314

На Закарпатті місцевій жительці загрожує в'язниця за порушення під час голосування

30 березня 2021, 15:32 314
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Фото: з відкритих джерел
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На Рахівщині до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про порушення виборчого законодавства на дільниці в селі Богдан. Одна із членів виборчої комісії видала своїй односельці два виборчі бюлетені, які та вкинула у скриньку для голосування.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Одна із членів виборчої комісії видала своїй односельці два виборчі бюлетені. 40-річна жінка скористалася обома, після чого вкинула їх у скриньку для голосування. Цей факт помітив заявник і одразу викликав поліцію", - йдеться у повідомленні.

За фактом вказаної події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 158-1 Кримінального кодексу України, тобто незаконне використання виборчого бюлетеня для голосування виборцем більше ніж один раз.

Жінці вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, максимальне покарання за який передбачає обмеження волі до трьох років", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, поліцейські проводять перевірку та надають правову кваліфікацію діям члена виборчої комісії, яка всупереч закону видала одразу два бюлетені замість одного.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.

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