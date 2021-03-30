В Україні зможуть позбавляти вченого ступеню за плагіат – у Раді схвалили відповідний закон

Розширилися види академічної недоброчесності

Розширилися види академічної недоброчесності

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Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт № 4667-1 щодо зміни процедури присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, що передбачає, зокрема, можливість позбавити ступеню за плагіат та фальсифікацію.

Відповідне рішення підтримало 299 народних депутатів, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Як пояснювали у МОН, Положенням законопроєкту пропонується:

- зняття правового вакууму в процедурі присудження наукових ступенів для здобувачів ступеня кандидата та доктора наук, який міг би настати після 1 липня 2021 року через втрату чинності Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567;

- упорядкування рівнів вищої освіти шляхом винесення ступеня доктора наук зі сфери вищої освіти до сфери науки та науково-технічної діяльності;

- розширення автономії закладів вищої освіти та наукових установ шляхом передачі повноважень щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад та затвердження рішень про присудження ступеня доктора філософії та видачі відповідного диплому (повноваження МОН залишаються лише в частині погодження (за замовчуванням) складу разових рад, утворених закладами та установами);

- розширення видів академічної недоброчесності (крім академічного плагіату додається фабрикація та фальсифікація), за виявлення яких учасники атестаційного процесу позбавляються права участі у підготовці та атестації здобувачів відповідних ступенів.

Як повідомлялося 3 березня, законопроєкт про посилення відповідальності за крадіжку авторства доопрацюють. Рада повернула його на доопрацювання.

Раніше, 11 лютого Шкарлет розповів, що він робитиме як міністр, щоби здолати плагіат в науці. Міністр зауважив, що в Україні всі публікації в наукових журналах проходять перевірку на плагіат.