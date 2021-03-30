В Украине смогут лишать ученой степени за плагиат – в Раде одобрили соответствующий закон

Расширились виды академической недоброчестности

Расширились виды академической недоброчестности

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Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект № 4667-1 относительно изменения процедуры присуждения научных степеней и присвоения ученых званий, что предусматривает, в частности, возможность лишить степени за плагиат и фальсификации.

Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Как поясняли в МОН, Положением законопроекта предлагается:

- снятие правового вакуума в процедуре присуждения научных степеней для соискателей степени кандидата и доктора наук, который мог бы наступить после 1 июля 2021 года из-за потери силы Порядка присуждения научных степеней, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2013 г. № 567;

- упорядочение уровней высшего образования путем вынесения степени доктора наук из сферы высшего образования в сфере науки и научно-технической деятельности;

- расширение автономии учреждений высшего образования и научных учреждений путем передачи полномочий по образованию разовых специализированных ученых советов и утверждение решений о присуждении степени доктора философии и выдачи соответствующего диплома (полномочия МОН остаются лишь в части согласования (по умолчанию) состав разовых советов, образованных заведениями и учреждениями);

- расширение видов академической недоброчестности (кроме академического плагиата прилагается фабрикация и фальсификация), за обнаружение которых участники аттестационного процесса лишаются права участия в подготовке и аттестации соискателей соответствующих степеней.

Как сообщалось 3 марта, законопроект об усилении ответственности за кражу авторства доработают. Рада вернула его на доработку.

Ранее, 11 февраля Шкарлет рассказал, что он будет делать как министр, чтобы одолеть плагиат в науке. Министр отметил, что в Украине все публикации в научных журналах проходят проверку на плагиат.