Рада хоче ввести мораторій на приватизацію: які держпідприємства опиняться у переліку
Відповідний законопроект №4020 Рада ухвалила за основу
Відповідний законопроект №4020 Рада ухвалила за основу
Верховна Рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект №4020 Рада ухвалила за основу.
"За" проголосували 289 нардепів, про це повідомляє RegioNews.
Отже, під забороною приватизації будуть:
- акціонерні товариства, де частка держави не може бути менш як 50 відсотків + 1 акція - 9 об'єктів;
- господарські товариства та об'єднання, де частка держави 100 відсотків, державних комерційних і казенних підприємств - 74 об'єктів;
- перелік об'єктів культури і спорту - 133 об'єкти;
- перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації, але які можуть бути перетворені в господарські товариства - 102 об'єктів;
- перелік об'єктів лісового господарства - 341 об'єкт.
Нагадаємо, 15 березня фракція "Слуги народу" підтримала план розблокувати приватизацію у ВР 16 березня.
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