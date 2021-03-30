Рада ухвалила постанову з приводу ескалації ситуації на Донбасі
Згідно з документом, відповідальність за нинішнє загострення лежить на Росії
Згідно з документом, відповідальність за нинішнє загострення лежить на Росії
У вівторок, 30 березня, Верховна Рада ухвалила постанову з приводу ескалації ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє RegioNews.
Згідно з документом, відповідальність за нинішнє загострення лежить на Росії. Також нардепи закликали світову спільноту відреагувати на ситуацію."За" 308 депутатів.
У постанові Рада вимагає від Росії:
- Припинити обстріл і дотримуватися режиму припинення вогню.
- Вивести свої війська і бойову техніку.
- Повернути Україні контроль за її межами.
Нагадаємо, 27 березня на Донбасі четверо бійців загинули, двоє отримали поранення.
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