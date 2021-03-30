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30 березня 2021, 15:36 538

Протест у Чернівцях: місцева влада пішла на поступки підприємцям

30 березня 2021, 15:36 538
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Сьогодні пройшло пленарне засідання IV сесії Чернівецької міської ради
Сьогодні пройшло пленарне засідання IV сесії Чернівецької міської ради
Фото: pogliad.ua
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У Чернівцях міська рада надала доступ підприємцям Калинівського ринку до своїх торгових місць, таке рішення було ухвалене у відповідь на акцію протесту представників бізнесу під будівлею міськради.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС”, передає RegioNews.

До мітингувальників вийшов мер Роман Клічук. Він заявив, що постанова Кабінету Міністрів не скасовується рішенням міської ради і єдине, що вона може зробити - це звільнити підприємців від орендної сплати.

Міський голова додав, що місцева влада підтримує представників бізнесу, однак має працювати за законом. Він сказав, що направить звернення до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та президента, оскільки на попередні звернення місцева влада не отримала відповіді.

Сьогодні також розпочалося пленарне засідання IV сесії Чернівецької міської ради 8 скликання. Депутати дали підприємцям Калинівського ринку доступ до торговельних місць з 5 ранку до 22-ї вечора і звільнили їх від сплати 3 тисяч гривень за користування камерами схову.

Підприємців продуктових рядів, які працюють у звичному режимі, це не стосується. Також депутати підтримали рішення звільнити підприємців автомобільного сектору від сплати за торгові місця, оскільки вивезти авто з ринку вони не можуть.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня у Чернівцях підприємці протестують проти карантину.

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