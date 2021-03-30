Протест в Черновцах: местные власти пошли на уступки предпринимателям

Сегодня прошло пленарное заседание IV сессии Черновицкого городского совета

Сегодня прошло пленарное заседание IV сессии Черновицкого городского совета

Фото: pogliad.ua

В Черновцах городской совет предоставил доступ предпринимателям Калиновского рынка к своим торговым местам, такое решение было принято в ответ на акцию протеста представителей бизнеса под зданием горсовета.

Об этом сообщает местное издание "АСС", передает RegioNews.

К митингующим вышел мэр Роман Кличук. Он заявил, что постановление Кабинета Министров не отменяется решением городского совета и единственное, что он может сделать - это освободить предпринимателей от арендной оплаты.

Мэр добавил, что местная власть поддерживает представителей бизнеса, однако должна работать по закону. Он сказал, что направит обращение к председателю Верховной Рады, премьер-министру и президенту, поскольку на предыдущие обращения местная власть не получила ответа.

Сегодня также началось пленарное заседание IV сессии Черновицкого городского совета 8 созыва. Депутаты дали предпринимателям Калиновского рынка доступ к торговым местам с 5 утра до 22 вечера и освободили их от уплаты 3 тысяч гривен за пользование камерами хранения.

Предпринимателей продуктовых рядов, которые работают в обычном режиме, это не касается. Также депутаты поддержали решение освободить предпринимателей автомобильного сектора от уплаты за торговые места, поскольку вывезти авто с рынка они не могут.

Напомним, сегодні, 30 марта в Черновцах предприниматели протестовали против карантина.