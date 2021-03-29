В Івано-Франківську підприємці знову мітингували проти карантину

Вони вимагали від місцевої влади дозволу на роботу бізнесу

Вони вимагали від місцевої влади дозволу на роботу бізнесу

Фото: gk-press.if.ua

У понеділок, 29 березня під стінами будівлі Івано-Франківської ОДА та обласної ради протестували місцеві підприємці з вимогою послабити карантин та дозволити їм працювати.

Про це повідомляє видання "Галицький кореспондент”, передає RegioNews.

На мітинг зібралися близько сотні підприємців. Вони заявляли, що п’ять тижнів сидять без роботи, і вимагали дозволити відкрили промислові ринки.

Протестувальники обурювались, що в області бізнес працює, зокрема в Коломиї та Бурштині, а в самому Івано-Франківську триває заборона. Люди вважають, що працювати мають всі, а не вибірково.

Я тільки за те, щоб всі працювали. Від того, що ви закриті, коронавірус не пропаде...Думаю, що в нас "червона зона” до четверга, не далі”, - сказав міський голова Руслан Марцінків, який вийшов до підприємців.

Нагадаємо, Івано-Франківська область може найближчим часом стати "помаранчевою", ситуація в регіоні поліпшується.

Також повідомлялось, що в Івано-Франківській області знімають блокпости і послаблюють карантин.