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29 березня 2021, 16:30 1

В Україні п'ятий тиждень поспіль зростає кількість госпіталізацій з COVID-19

29 березня 2021, 16:30 1
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Зараз в країні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок для коронавіруса
Зараз в країні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок для коронавіруса
Рixabay
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В Україні вже п'ятий тиждень поспіль фіксують зростання госпіталізацій серед хворих COVID-19. Зараз в країні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок для коронавіруса.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews з посиланням на Офіс президента.

За його словами, зараз в Україні 316 тисяч 777 активних хворих COVID-19. На першому місці за цим показником іде Київ, далі Одеська та Львівська області.

"В "червоній" зоні сьогодні знаходяться 10 областей і місто Київ. Херсонська область - єдина в жовтій зоні. Інші області - в "помаранчевій". П'ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що всього в Україні введено 75 158 ліжок для пацієнтів з COVID, з яких зайняті вже 44 369.

Нагадаємо, у Києві з-за спалаху коронавірусу можуть закрити школи, садочки і зупинити транспорт.

коронавірус Україна карантин Деніс Шмигаль лікарня

 
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