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29 березня 2021, 16:43 2

Івано-Франківська область може найближчим часом стати "помаранчевою", - Степанов

29 березня 2021, 16:43 2
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Ситуація в регіоні поліпшується
Ситуація в регіоні поліпшується
Фото з відкритих джерел
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Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з "червоної зони" карантину. Ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

"Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на "червоний рівень" - Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на "помаранчевий" або "жовтий" рівень епіднебезпеки", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області знімають блокпости і послаблюють карантин.

Також стало відомо, що мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ.

коронавірус Україна карантин Івано-Франківськ Максим Степанов

 
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