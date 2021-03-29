Івано-Франківська область може найближчим часом стати "помаранчевою", - Степанов

Ситуація в регіоні поліпшується

Ситуація в регіоні поліпшується

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Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з "червоної зони" карантину. Ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

"Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на "червоний рівень" - Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на "помаранчевий" або "жовтий" рівень епіднебезпеки", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області знімають блокпости і послаблюють карантин.

Також стало відомо, що мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ.