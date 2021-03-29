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29 марта 2021, 17:51 148

В Ивано-Франковске предприниматели снова митинговали против карантина

29 марта 2021, 17:51 148
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Они требовали от местных властей разрешения на работу бизнеса
Они требовали от местных властей разрешения на работу бизнеса
Фото: gk-press.if.ua
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В понедельник, 29 марта во стенами здания Ивано-Франковской ОГА и областного совета протестовали местные предприниматели с требованием ослабить карантин и разрешить им работать.

Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент", передает RegioNews.

На митинг собрались около сотни предпринимателей. Они заявляли, что пять недель сидят без работы, и требовали разрешить открыли промышленные рынки.

Протестующие возмущались, что в области бизнес работает, в частности в Коломые и Бурштине, а в самом Ивано-Франковске продолжается запрет. Люди считают, что работать должны все, а не выборочно.

Я только за то, чтобы все работали. От того, что вы закрыты, коронавирус не пропадет... Думаю, что у нас "красная зона" до четверга, не далее", - сказал городской голова Руслан Марцинкив, который вышел к предпринимателям.

Напомним, Ивано-Франковская область может в ближайшее время стать "оранжевой", ситуация в регионе улучшается.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области снимают блокпосты и ослабляют карантин.

Ивано-Франковск митинг предприниматели ОГА карантин протест

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