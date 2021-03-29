В деле Шевченко-Семенченко задержали еще одного подозреваемого

Это экс-командир батальона "Донбасс"

Это экс-командир батальона "Донбасс"

Фото: Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала еще одного подозреваемого по делу частной военной компании нардепа 8 созыва Семена Семенченко.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Известно, что задержанный - бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал").

В данный момент Печерский районный суд города Киева выбирает ему меру пресечения.

Пока идет заседание, решение еще не принято", - пишет издание.

Анатолий Виногродский - военный моряк, в 2014 году он пошел служить в ряды добровольческого батальона "Донбасс", первым комбатом которого был Семен Семенченко. Участвовал в операции по освобождению Иловайская. С апреля 2015 по июль 2016 года сам возглавлял батальон Национальной гвардии "Донбасс".

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.