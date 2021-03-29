10:39  29 марта
Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
18:09  29 марта
Боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Светлодарска - штаб
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 17:27 59

В деле Шевченко-Семенченко задержали еще одного подозреваемого

29 марта 2021, 17:27 59
Читайте також українською мовою
Это экс-командир батальона "Донбасс"
Это экс-командир батальона "Донбасс"
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала еще одного подозреваемого по делу частной военной компании нардепа 8 созыва Семена Семенченко.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Известно, что задержанный - бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал").

В данный момент Печерский районный суд города Киева выбирает ему меру пресечения.

Пока идет заседание, решение еще не принято", - пишет издание.

Анатолий Виногродский - военный моряк, в 2014 году он пошел служить в ряды добровольческого батальона "Донбасс", первым комбатом которого был Семен Семенченко. Участвовал в операции по освобождению Иловайская. С апреля 2015 по июль 2016 года сам возглавлял батальон Национальной гвардии "Донбасс".

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.

ЧВК Семен Семенченко уголовное дело задержание подозрение следствие

В Сумах будут судить экс-проректора университета за взяточничество
29 марта 2021, 12:52
Подозреваемого в создании частной армии Семенченко положили в больницу
27 марта 2021, 17:13
Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца
26 марта 2021, 22:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram