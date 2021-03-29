У Сумах судитимуть експроректора університету за хабарництво

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Фото: з відкритих джерел

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього проректора Сумського державного педагогічного університету за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу прокуратури, передає RegioNews. За даними слідства, у серпні - жовтні 2020 року на той час проректор з адміністративно-господарської роботи державного університету, користуючись службовим становищем, вимагав від громадянина 5 тисяч доларів за передачу у користування приміщення овочесховища, яке обліковується на балансі університету. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Раніше на Донеччині затримали заступника мера одного з міст під час одержання хабаря.



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