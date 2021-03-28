ЦВК назвала остаточну явку проміжних виборів в Раду
Центральна виборча комісія назвала явку на виборах народних депутатів в округах №50 та №87 на момент закриття дільниць.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
Так, явка виборців в окрузі №50 на Донеччині склала 20,99 %, а в окрузі №87 в Івано-Франківській області - 35,05%.
Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №50 становила 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%”, - розповіли в ЦВК.
У Комісії додали, що голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно та відповідно до вимог виборчого законодавства.
Нагадаємо, у Донецькій та Івано-Франківській областях проходять довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.
Також повідомлялось, що явка на довиборах в Раду станом на 12 годину складає менше 10%. Згодом стало відомо, що явка на обох округах різко зросла.