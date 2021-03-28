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28 березня 2021, 21:50 37

ЦВК назвала остаточну явку проміжних виборів в Раду

28 березня 2021, 21:50 37
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В обох округах дільниці закрилися о 20:00
В обох округах дільниці закрилися о 20:00
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія назвала явку на виборах народних депутатів в округах №50 та №87 на момент закриття дільниць.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Так, явка виборців в окрузі №50 на Донеччині склала 20,99 %, а в окрузі №87 в Івано-Франківській області - 35,05%.

Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №50 становила 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%”, - розповіли в ЦВК.

У Комісії додали, що голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно та відповідно до вимог виборчого законодавства.

Нагадаємо, у Донецькій та Івано-Франківській областях проходять довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.

Також повідомлялось, що явка на довиборах в Раду станом на 12 годину складає менше 10%. Згодом стало відомо, що явка на обох округах різко зросла.

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