У Донецькій та Івано-Франківській областях проходять довибори у Раду

Участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати

Участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 28 березня у виборчих округах №87 (Івано-Франківська область) та №50 (Донецька область) проходять проміжні вибори народних депутатів України.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 ранку, голосування буде тривати до 20:00.

В окрузі №50, який включає частину Краматорського та Покровського районів, голосування проходить на 112 виборчих дільницях, із яких 106 звичайних та 6 спеціальних.

Вибори на Прикарпатті (округ №87, який включає в себе Надвірнянський район, частину Івано-Франківського та частину Коломийського районів) проходять на 117 виборчих дільницях, із яких 115 – звичайні та 2 – спеціальні.

Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО №50 та 14 – в ОВО №87”, - розповіли в ЦВК.

Також Комісія нагадала про заборону на проведення передвиборної агітації 28 березня.

Результати проміжних виборів народних депутатів України мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича - його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

На Прикарпатті замість Андрійовича обиратимуть нового нардепа, ЦВК призначила проміжні вибори на 28 березня.

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