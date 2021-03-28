Довибори в Раду на Франківщині: оголосили результати екзит-полу

Найбільше голосів, але з мінімальним відривом отримує засновник та колишній директор гірськолижного курорту "Буковель”

Найбільше голосів, але з мінімальним відривом отримує засновник та колишній директор гірськолижного курорту "Буковель”

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляється на сайті групи, передає RegioNews.

Згідно із результатами екзит-полу, станом на 18:00 найбільше голосів здобуває Шевченко Олександр Леонідович від партії "За майбутнє”, його результат — 32,4%.

Другу сходинку посів Руслан Кошулинський від ВО "Свобода”, він набрав 31,6%. Василь вірастюк від "Слуги народу” здобув 29,4% голосів виборців. Решта кандидатів не змогли набрати більше 5% голосів.

Екзит-пол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю – 3892”, йдеться в повідомленні.

Опитування відбувалося методом face-to-face на виході з дільниць. Результати фіксувалися інтерв’юером із застосуванням електронних планшетів.

Нагадаємо, у Донецькій та Івано-Франківській областях проходять довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.

Також повідомлялось, що явка на довиборах в Раду станом на 12 годину складає менше 10%. Згодом стало відомо, що явка на обох округах різко зросла.