Явка на довиборах в Раду станом на 12 годину складає менше 10% - ЦВК

У двох областях за місця в парламенті змагаються 32 кандидати

У двох областях за місця в парламенті змагаються 32 кандидати

Фото: із відкритих джерел

На проміжних виборах народних депутатів у виборчих округах №87 та №50 в Донецькій та Івано-Франківській областях явка станом на 12:00 не перевищує 10%.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

До ЦВК... надійшла попередня інформація про хід голосування станом на 12 годину”, - йдеться в повідомленні.

Так, явка виборців в окрузі №50 Донецької області склала 8,2%, а в окрузі №87 на Прикарпатті - 7,71%.

Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців станом на 12 годину становила: в ОВО №50 – 18,18 %, а в ОВО №87 – 11,88%”, - додали в ЦВК.

У Комісії зазначають, що голосування продовжується в штатному режимі, надзвичайних подій не було зафіксовано.

Нагадаємо, у Донецькій та Івано-Франківській областях проходять довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.