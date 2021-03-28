Проміжні вибори в Раду: явка на обох округах різко зросла

У ЦВК заявляють, що довибори проходять спокійно

У ЦВК заявляють, що довибори проходять спокійно

Фото: galka.if.ua

Станом на 16 годину явка на округах №50 та №87 у Донецькій та Івано-Франківській областях, де проходять проміжні вибори народних депутатів, зросла.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Так, в окрузі №50 в Донецькій області явка виборців на зазначений час склала 16,18%. Станом на 12 годину ЦВК повідомляла про явку 8,2%.

Також станом на 16 годину в окрузі №87, що на території Івано-Франківської області, явка становить 23,72%, о 12 годині дня цей показник становив 7,71%. Упродовж чотирьох годин явка виборців у цьому окрузі виросла втричі.

Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №50 станом на 16 годину становила 32,22 %, а в ОВО №87 – 26,58%”, - розповіли в ЦВК.

У Комісії додали, що голосування продовжується у штатному режимі і буде тривати до 20:00 вечора.

Нагадаємо, у Донецькій та Івано-Франківській областях проходять довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.

Також повідомлялось, що явка на довиборах в Раду станом на 12 годину складає менше 10%.