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28 марта 2021, 21:50 36

ЦИК назвала окончательную явку промежуточных выборов в Раду

28 марта 2021, 21:50 36
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В обоих округах участки закрылись в 20:00
В обоих округах участки закрылись в 20:00
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия назвала явку на выборах народных депутатов в округах №50 и №87 на момент закрытия участков.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Так, явка избирателей в округе №50 в Донецкой области составила 20,99%, а в округе №87 в Ивано-Франковской области - 35,05%.

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОВО №50 составляла 44,72%, а в ОВО №87 - 43,96%", - рассказали в ЦИК.

В Комиссии добавили, что голосование на избирательных участках проходило спокойно и в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

Напомним, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

Также сообщалось, что явка на довыборах в Раду по состоянию на 12 часов составляет менее 10%. Позже стало известно, что явка на обоих округах резко выросла.

выборы Ивано-Франковск голосование ЦИК явка

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