ЦИК назвала окончательную явку промежуточных выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия назвала явку на выборах народных депутатов в округах №50 и №87 на момент закрытия участков.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Так, явка избирателей в округе №50 в Донецкой области составила 20,99%, а в округе №87 в Ивано-Франковской области - 35,05%.
Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОВО №50 составляла 44,72%, а в ОВО №87 - 43,96%", - рассказали в ЦИК.
В Комиссии добавили, что голосование на избирательных участках проходило спокойно и в соответствии с требованиями избирательного законодательства.
Напомним, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.
Также сообщалось, что явка на довыборах в Раду по состоянию на 12 часов составляет менее 10%. Позже стало известно, что явка на обоих округах резко выросла.