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На Донбасі загинули четверо українських військових
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26 березня 2021, 16:40 9

На Донбасі загинули четверо українських військових

26 березня 2021, 16:40 9
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Це сталося через мінометні обстріли окупантів
Це сталося через мінометні обстріли окупантів
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні вдень російські війська в Донецькій області обстріляли з мінометів групу українських військовослужбовців, внаслідок чого загинуло четверо солдатів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, інформує RegioNews.

"О 13.45 російські війська обстріляли з мінометів групу українських військовослужбовців в районі селища Шуми. В результаті обстрілу загинуло четверо українських військовослужбовців", — написав Бутусов.

За його словами, після ротації 503-го батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність в даному районі.

"Ситуація не може не викликати занепокоєння, саме тут одна з тих точок, де противник постійно проводить обстріл з гаубиць, мінометів і стрілецької зброї. Саме в Шумах російське командування в листопаді 2020 го вимагало провести" інспекцію "української лінії оборони", — зазначив Бутусов.

Він також вважає високою ймовірність того, що в районі Шумів може піти російська атака для захоплення передових українських позицій.

В 13.45 российские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела...

Posted by Юрій Бутусов on Friday, March 26, 2021

Нагадаємо, минулої доби в ООС повідомили про нові порушення режиму "тиші" на Донбасі.

Донбас Україна смерть військові Юрій Бутусов

 
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